Spasilac Birmančević: Bienvenido a Getafe, Veljko!

Hetafe, španski prvoligaš iz Madrida, uspeo je u "minut do 12" da angažovao srpskog fudbalera u nadi da će mu Veljko Birmančević pomoći da obezbedi opstanak u elitnoj LaLigi.

Hetafe je dolazak srpskog reprezentativca najavio na društvenim mrežama snimkom srpske zastave koja se vijori iznad stadiona „Koliseum – Alfonso Peres”, uz poruku: „Plava je tvoja nova boja.” I uz propratni tekst: „Hetafe i Sparta Prag postigli su dogovor o potpisivanju Veljka Birmančevića, koji će se pridružiti Azuloncima na pozajmici sa opcijom otkupa na kraju sezone. Proizvod omladinske akademije FK Čukarički, novi igrač Hetafea je prethodno igrao za klubove