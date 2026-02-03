UŽIVO: Zvezda želi nastavak serije protiv Hapoela

Crvena zvezda će u 26. kolu Evrolige u Beogradskoj areni ugostiti ekipu Hapoel Tel Aviva (20 časova).

Jedan od derbi mečeva 26. kola Evrolige biće igran u Beogradu, Crvena zvezda će ugostiti jednu od najboljih ekipa ove sezone, izraelski Hapoel iz Tel Aviva. Crveno-beli su u seriji od četiri pobede, od toga tri su ostvarili u gostima, protiv Armanija, Monaka i Virtusa. Taj niz su produžili domaćim trijumfom nad Dubaijem, u vrlo čudnoj utakmici. U međuvremenu, ekipa Saše Obradovića poražena je u meču ABA lige protiv Mege (107:102), ali to svakako