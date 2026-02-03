UŽIVO: Zvezda želi nastavak serije protiv Hapoela

Sport klub pre 39 minuta  |  Autor: Aleksandar Petrović
UŽIVO: Zvezda želi nastavak serije protiv Hapoela

Crvena zvezda će u 26. kolu Evrolige u Beogradskoj areni ugostiti ekipu Hapoel Tel Aviva (20 časova).

Jedan od derbi mečeva 26. kola Evrolige biće igran u Beogradu, Crvena zvezda će ugostiti jednu od najboljih ekipa ove sezone, izraelski Hapoel iz Tel Aviva. #related-news_0 Crveno-beli su u seriji od četiri pobede, od toga tri su ostvarili u gostima, protiv Armanija, Monaka i Virtusa. Taj niz su produžili domaćim trijumfom nad Dubaijem, u vrlo čudnoj utakmici. U međuvremenu, ekipa Saše Obradovića poražena je u meču ABA lige protiv Mege (107:102), ali to svakako
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Hapoel se hitno oglasio pred meč sa Crvenom zvezdom: „U poslednjim satima pojavile su se informacije…!“

Hapoel se hitno oglasio pred meč sa Crvenom zvezdom: „U poslednjim satima pojavile su se informacije…!“

Hot sport pre 1 sat
Večiti protiv izraelskih timovima u 26. kolu Evrolige!

Večiti protiv izraelskih timovima u 26. kolu Evrolige!

Hot sport pre 1 sat
Uživo, Crvena zvezda - Hapoel: Idealna prilika za crveno-bele, mogu li do 5. u nizu?

Uživo, Crvena zvezda - Hapoel: Idealna prilika za crveno-bele, mogu li do 5. u nizu?

Mondo pre 33 minuta
Hapoel se pred Zvezdu oglasio saopštenjem: To će učiniti i Partizan...

Hapoel se pred Zvezdu oglasio saopštenjem: To će učiniti i Partizan...

Kurir pre 1 sat
"Ako može Partizan, zašto oni ne mogu?": Hapoel se hitno oglasio pred meč sa Zvezdom

"Ako može Partizan, zašto oni ne mogu?": Hapoel se hitno oglasio pred meč sa Zvezdom

Mondo pre 48 minuta
Provokacija za Zvezdu pred Budućnost: "Možda i ne dođete, imate vi običaj da otkažete"

Provokacija za Zvezdu pred Budućnost: "Možda i ne dođete, imate vi običaj da otkažete"

B92 pre 53 minuta
Evroliga - Večiti protiv Izraelaca

Evroliga - Večiti protiv Izraelaca

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroligaderbiABA ligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Finci komentarišu Murinenov status u Partizanu, oglasio se i Lauri Markanen!

Finci komentarišu Murinenov status u Partizanu, oglasio se i Lauri Markanen!

Sportske.net pre 23 minuta
Za istoriju i ponos, Darko Rajaković trener na Ol-staru NBA lige!

Za istoriju i ponos, Darko Rajaković trener na Ol-staru NBA lige!

Sportske.net pre 28 minuta
Evroliga menja pravila usred sezone: Odluka koja je zapalila košarkašku Evropu!

Evroliga menja pravila usred sezone: Odluka koja je zapalila košarkašku Evropu!

Hot sport pre 28 minuta
Istorijski momenat za Srbiju: Rajaković vodi Tim sveta na NBA Ol-staru!

Istorijski momenat za Srbiju: Rajaković vodi Tim sveta na NBA Ol-staru!

Hot sport pre 8 minuta
Nova drama u Saudi Arabiji: I Kante odbio da trenira

Nova drama u Saudi Arabiji: I Kante odbio da trenira

Sport klub pre 28 minuta