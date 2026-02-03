Penjaroja pred Makabi: „Napredujemo – čeka nas veliki izazov u Izraelu“

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da crno-bele očekuje veliki izazov protiv Makabija, i dodao da njegov tim mora da odigra čvrsto u odbrani i napadu na predstojećem meču Evrolige.

Košarkaši Partizana gostovaće u utorak od 20.05 časova Makabiju u 26. kolu Evrolige. „Makabi igra veoma dobro, naročito na svom terenu od kada su se vratili u Izrael. Mislim da su pobedili sve rivale u Tel Avivu. Igraju sa samopouzdanjem i sada su jedan od najjačih timova u Evroligi na svom terenu. Moramo da odigramo čvrsto, ne samo u odbrani i napadu, već moramo da kontrolišemo čitav tok utakmice. Moramo da budemo koncentrisani na njihov napad, i kada budu