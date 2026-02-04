Vlade Đurović i pored važne pobede nad Hapoelom kritikovao jednog košarkaša Zvezde

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Vlade Đurović i pored važne pobede nad Hapoelom kritikovao jednog košarkaša Zvezde

Košarkaši Crvene zvezde su sa 87:75 pobedili Hapoel u meču 26. kola Evrolige u Beogradu.

Posle meča stručni konsultant na TV Arena sport Vlade Đurović je prokomentarisaa duel i malo iskritikovao Čimu Monekea. – Nije bilo lako, nervirao sam se. Skoro osam minuta Hapoel nije dao koš. Ali, sve vreme su bili nonšalantni. Moneke je igrao 18 minuta, po meni previše, bio je najgori u odbrani. Njegov govor tela, bilo ga je sramota. Zvezda je bila paralisala, igrala je sa četiri na pet – rekao je Đurović. Dodao je i da je Nikola Kalinić odlučio utakmicu. –
Partizan uz sjajnu igru poražen košem uz zvuk sirene (VIDEO)

Danas pre 2 sata

Danas pre 2 sata
Brutalna poslednja četvrtina Crvene zvezde za neverovatnu pobedu nad Hapoelom

Danas pre 2 sata

Danas pre 2 sata
Obradović istakao da je odbrana bila ključ pobede, dok je Itudus i još jednu stvar naglasio kao presudnu na duelu

Danas pre 2 sata

Danas pre 2 sata
Dubai slavio u dramatičnom meču protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Danas pre 4 sati

Danas pre 4 sati
Ergin Ataman posle velike pobede Panatinaikosa ušao u verbalni sukob sa novinarima (VIDEO)

Danas pre 25 minuta

Danas pre 25 minuta
FOTO GALERIJA - Slavlje Partizan AdmiralBeta u ''Čairu''

Sportske.net pre 14 minuta

Sportske.net pre 14 minuta
Partizan osvojio Superkup posle 14 godina: Razbio Vojvodinu u Nišu, odmah igra za još jedan trofej

Mondo pre 34 minuta

Mondo pre 34 minuta
Penjaroja: Zaslužili smo pobedu, zbog grešaka u poslednjem minut smo izgubili

Politika pre 15 minuta

Politika pre 15 minuta
Tabela Evrolige: Neverovatno mala razlika između timova koji se bore za doigravanje

Danas pre 1 sat

Danas pre 1 sat