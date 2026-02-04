Vlade Đurović i pored važne pobede nad Hapoelom kritikovao jednog košarkaša Zvezde

Košarkaši Crvene zvezde su sa 87:75 pobedili Hapoel u meču 26. kola Evrolige u Beogradu.

Posle meča stručni konsultant na TV Arena sport Vlade Đurović je prokomentarisaa duel i malo iskritikovao Čimu Monekea. – Nije bilo lako, nervirao sam se. Skoro osam minuta Hapoel nije dao koš. Ali, sve vreme su bili nonšalantni. Moneke je igrao 18 minuta, po meni previše, bio je najgori u odbrani. Njegov govor tela, bilo ga je sramota. Zvezda je bila paralisala, igrala je sa četiri na pet – rekao je Đurović. Dodao je i da je Nikola Kalinić odlučio utakmicu. –