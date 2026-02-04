Sraman tretman - Jokića ubijaju od batina, a sudije se prave lude! Treneru Denvera se smučilo da gleda nepravdu, pa zagrmeo na konferenciji!

Kurir pre 38 minuta
Sraman tretman - Jokića ubijaju od batina, a sudije se prave lude! Treneru Denvera se smučilo da gleda nepravdu, pa zagrmeo na…

Nije tajna da najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić ima sraman tretman kod američkih sudija i da je verovatno najmanje poštovani superstar u istoriji lige.

Protivnici ne biraju sredstva da ga zaustave - grebu ga, štipaju, mučki udaraju, a arbitri uglavnom okreću glavu i sve to tolerišu. Tako je bilo i prethodne noći. Denver je na gostovanju poražen od Detroita (124:121), a Nikola je je ponovo imao sraman tretman kod sudija. Igrači Pistonsa igrali su izuzetno agresivnu odbranu na Jokiću, nisu birali sredstva da ga zaustave, a Srbin je izveo samo tri slobodna bacanja. S druge strane, najbolji igrač protivničkog tima
