Sraman tretman - Jokića ubijaju od batina, a sudije se prave lude! Treneru Denvera se smučilo da gleda nepravdu, pa zagrmeo na konferenciji!
Kurir pre 38 minuta
Nije tajna da najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić ima sraman tretman kod američkih sudija i da je verovatno najmanje poštovani superstar u istoriji lige.
Protivnici ne biraju sredstva da ga zaustave - grebu ga, štipaju, mučki udaraju, a arbitri uglavnom okreću glavu i sve to tolerišu. Tako je bilo i prethodne noći. Denver je na gostovanju poražen od Detroita (124:121), a Nikola je je ponovo imao sraman tretman kod sudija. Igrači Pistonsa igrali su izuzetno agresivnu odbranu na Jokiću, nisu birali sredstva da ga zaustave, a Srbin je izveo samo tri slobodna bacanja. S druge strane, najbolji igrač protivničkog tima