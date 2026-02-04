Šta se dešava sa Micićem? Najskuplji igrač Evrolige protiv Zvezde igrao samo osam minuta! Posle meča izgovorio jednu rečenicu, a onda se i Itudis oglasio!

Najplaćeniji igrač Hapoela iz Tel Aviva, srpski košarkaš Vasilije Micić, na meču protiv Zvezde napustio je teren u finišu prve četvrtine i do kraja meča se nije vraćao u igru.

Nije delovalo da je doživeo povredu, bio je prilično neraspoložen na klupi, nije obraćao pažnju na izlaganja trenera tokom tajm-auta, pa su mnogi pomislili da je po kazni ostatak meča proveo na klupi. Po završetku meča novinari su pitali Micića zašto se nije vraćao u igru, ali srpski as nije bio preterano raspoložen za priču. Izgovorio je samo jednu kratku rečenicu: "Udari sam se". Očekivano, na konferenciji za medije, koja je usledila nakon meča, novinari su