Kad i gde možete gledati meč Partizan – Panatinaikos?

Danas pre 11 sati  |  M. L.
Kad i gde možete gledati meč Partizan – Panatinaikos?

Košarkaši Partizana u četvrtak dočekuju Panatinaikos u meču 27. kola Evrolige.

Crno-beli ulaze u ovaj meč sa samo osam pobeda uz 18 poraza, dok Panatinaikos ima učinak 16/10. U prvim mečvima ovog duplog kola i Partizan i Panatinaikos su imali uzbudljive mečeve, ali sa različitim ishodima. Beograđani su poraženi na gostovanju protiv Makabija košem Džimija Klarka u poslednjoj sekundi, dok je gotovo na isti način Panatinaikos pobedio Real u Atini košem Džerijana Grenta dve sekunde pre kraja. TV prenos meča koji počinje u četvrtak u 20.30 možete
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Može li Partizan da sruši Atinjane u Areni? Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Može li Partizan da sruši Atinjane u Areni? Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Kurir pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanPanatinaikosEvroligaAtina

Sport, najnovije vesti »

Može li Partizan da sruši Atinjane u Areni? Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Može li Partizan da sruši Atinjane u Areni? Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Kurir pre 19 minuta
Gardašević i Boberić učestvuju u skoku udalj na Beogradskom mitingu

Gardašević i Boberić učestvuju u skoku udalj na Beogradskom mitingu

Sportske.net pre 3 sata
Mirko Poledica: „Srpski fudbal je prevara“

Mirko Poledica: „Srpski fudbal je prevara“

Danas pre 4 sati
Slot: "Stil igre i zadovoljstvo navijača dugoročno vredniji od trofeja"

Slot: "Stil igre i zadovoljstvo navijača dugoročno vredniji od trofeja"

Sportske.net pre 4 sati
Fudbaleri Mančester sitija bolji od Njukasla za finale Liga kupa

Fudbaleri Mančester sitija bolji od Njukasla za finale Liga kupa

Politika pre 4 sati