Kad i gde možete gledati meč Partizan – Panatinaikos?

Košarkaši Partizana u četvrtak dočekuju Panatinaikos u meču 27. kola Evrolige.

Crno-beli ulaze u ovaj meč sa samo osam pobeda uz 18 poraza, dok Panatinaikos ima učinak 16/10. U prvim mečvima ovog duplog kola i Partizan i Panatinaikos su imali uzbudljive mečeve, ali sa različitim ishodima. Beograđani su poraženi na gostovanju protiv Makabija košem Džimija Klarka u poslednjoj sekundi, dok je gotovo na isti način Panatinaikos pobedio Real u Atini košem Džerijana Grenta dve sekunde pre kraja. TV prenos meča koji počinje u četvrtak u 20.30 možete