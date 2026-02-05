Mirko Poledica: „Srpski fudbal je prevara“

Mirko Poledica: „Srpski fudbal je prevara“

Predsednik Sindikata fudbalera Srbije Mirko Poledica bio je gost u prvoj epizodi podkasta „Kazneni prostor“, domaćina Radeta Bogdanovića.

Poledica je poznat po tome što se ne libi da otvoreno kritikuje određene pojave u srpskom fudbalu, a ovog puta je između ostalog govorio kako je centralizacija „ubila" fudbal u Srbiji. – Fudbal u unutrašnjosti je umro. Više ne postoji. Najveći centri, koji su davali najbolje igrače i trenere više ne postoje. Postoji samo Beograd rekao je Poledica i zaključio sledeće: – Stvari treba nazivati svojim imenom, srpski fudbal je velika pravara – u kojoj se interes fudbala
