POLUVREME - U "Areni" skoro kao pre nekoliko meseci!

Košarkaši Partizana vode na poluvremenu meča 27. kola Evrolige protiv Panatinaikosa rezultatom 45:33.

Možda nije kao dok je Željko Obradović sedeo na klupi, ali je do sada najbolja atmosfera u korist tima otkako je došlo do promene u stručnom štabu Partizana. Iako je Panatinaikos nešto energičnije počeo meč i na krilima nekih individualnih egzekucija imao početno vođstvo, Partizan se vrlo brzo "otkravio" i posle TV tajm-auta vezao sedam poena za 14:12. Sterling Braun se brzo nametnuo kao prva figura ekipe, a Partizan je imao i nekoliko promašenih zicera i u