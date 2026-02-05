POLUVREME - U "Areni" skoro kao pre nekoliko meseci!

POLUVREME - U "Areni" skoro kao pre nekoliko meseci!

Košarkaši Partizana vode na poluvremenu meča 27. kola Evrolige protiv Panatinaikosa rezultatom 45:33.

Možda nije kao dok je Željko Obradović sedeo na klupi, ali je do sada najbolja atmosfera u korist tima otkako je došlo do promene u stručnom štabu Partizana. Iako je Panatinaikos nešto energičnije počeo meč i na krilima nekih individualnih egzekucija imao početno vođstvo, Partizan se vrlo brzo "otkravio" i posle TV tajm-auta vezao sedam poena za 14:12. Sterling Braun se brzo nametnuo kao prva figura ekipe, a Partizan je imao i nekoliko promašenih zicera i u
Partizan grabi ka velikoj pobedi, Panatinaikos potpuno izgubljen na ovom meču

Potop Hapoela, Valensija slavila u Tel Avivu - Poklon za Zvezdu iz Minhena

UŽIVO: Partizan ubedljiv, Rogavopulos udario Lakića, pa isključen

Valensija i Montero produbili krizu Hapoela, Micić trojke 0/8

Valensija srušila Hapoel posle preokreta i produžetka

Pred meč sa Zvezdom, Kataš se osvrnuo i na crno-bele: „Pobedili smo Partizan, ali znamo…!“

Najveći baksuz srpskog kluba sudi Crvenoj zvezdi: Navijači večitog rivala ne mogu da ga vide očima!

Košarkaš Panatinaikosa isključen zbog udaranja Lakića (VIDEO)

Milić debituje za Srbiju u Dejvis kupu, Lajović otvara duel u Čileu

(VIDEO) Pobeda Dubaija u Evroligi koja je obradovala i navijače Crvene zvezde

Partizan jači za Dvejna Vašingtona za meč protiv Panatinaikosa

KSS prozvao Ostoju Mijailovića, Partizan ekspresno odgovorio

