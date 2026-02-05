Zašto smo početkom godine bez para

Velike priče pre 35 minuta  |  Piše Mia Popić
Zašto smo početkom godine bez para

Kupujemo da bismo bili velikodušni, da ne bismo razočarali, da bismo pokazali da nam ide dobro i da bismo ličili na verziju sebe kakvu želimo da drugi vide

Negde na mrežama mi je izašao snimak: žena sedi za kompjuterom, jede papir, u pozadini ide tužna muzika, a preko ekrana piše: „kada je 67. januar i ima još 39 dana do plate“. Nasmejala sam se naglas — ne zato što je duhovito, nego zato što je bolno tačno. Januar i februar imaju jednu zajedničku osobinu: skoro svi znamo tačno koliko nam je ostalo novca na računu. I nije mnogo. Nije da nismo znali da će doći. Nije da nismo videli decembar kako nam maše izdaleka, pun
