A večeras – spektakl! Crvena zvezda dočekuje Makabi! Evo gde možete da gledate ovu utakmicu!

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 30. oktobra u Beogradu, Crvena zvezda je pobedila rezultatom 99:92 u utakmici osmog kola Evrolige.

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da njegovu ekipu očekuje teška utakmica protiv izraelskog Makabija u Evroligi, i dodao da tim iz Tel Aviva predstavlja veliki izazov zbog brzog i nepredvidivog stila igre. "Makabi svima zadaje probleme. Upisali su pobede protiv Žalgirisa i