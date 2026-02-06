A večeras – spektakl! Crvena zvezda dočekuje Makabi! Evo gde možete da gledate ovu utakmicu!

Kurir pre 1 sat
A večeras – spektakl! Crvena zvezda dočekuje Makabi! Evo gde možete da gledate ovu utakmicu!

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 30. oktobra u Beogradu, Crvena zvezda je pobedila rezultatom 99:92 u utakmici osmog kola Evrolige.

Direktan televizijski prenos večerašnje utakmice obezbeđen je na kanalu Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira. Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da njegovu ekipi očekuje teška utakmica protiv izraelskog Makabija u Evroligi, i dodao da tim iz Tel Aviva predstavlja veliki izazov zbog brzog i nepredvidivog stila igre. "Makabi svima zadaje probleme. Upisali su pobede protiv Žalgirisa i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Utakmica u kojoj pobeda vredi više nego inače! Crvena zvezda ide u važnu bitku! Evo kada i gde možete gledati meč 27. kola…

Utakmica u kojoj pobeda vredi više nego inače! Crvena zvezda ide u važnu bitku! Evo kada i gde možete gledati meč 27. kola Evrolige

Kurir pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv u 27. kolu Evrolige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv u 27. kolu Evrolige

Telegraf pre 1 sat
Kladionice nemaju dilemu, Zvezda je apsolutni favorit protiv Makabija! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Kladionice nemaju dilemu, Zvezda je apsolutni favorit protiv Makabija! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Kurir pre 2 sata
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Baskonija - Barselona u 27. kolu Evrolige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Baskonija - Barselona u 27. kolu Evrolige

Telegraf pre 3 sata
Liverpul želi pobede, Slot najavljuje: "Ulazimo u završnicu sezone, važan rezultat protiv Mančester sitija"

Liverpul želi pobede, Slot najavljuje: "Ulazimo u završnicu sezone, važan rezultat protiv Mančester sitija"

Telegraf pre 5 sati
Saša Obradović pred Makabi: Po statistici su najbolji u pozicionom napadu, igraju brzo i konstantno se kreću

Saša Obradović pred Makabi: Po statistici su najbolji u pozicionom napadu, igraju brzo i konstantno se kreću

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaMakabiSaša ObradovićKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Posle Hapoela, i Makabi gostuje kod Zvezde u "Areni"

Posle Hapoela, i Makabi gostuje kod Zvezde u "Areni"

RTS pre 5 minuta
Pet najvažnijih stvari o Zimskim olimpijskim igrama 2026.

Pet najvažnijih stvari o Zimskim olimpijskim igrama 2026.

Dojče vele pre 4 minuta
Lazarevački sportisti dobili priznanja, manifestacija održana bez javne najave

Lazarevački sportisti dobili priznanja, manifestacija održana bez javne najave

Pravo u centar pre 9 minuta
Ože-Alijasim sprečio Vavrinkin povratak u prvih 100

Ože-Alijasim sprečio Vavrinkin povratak u prvih 100

Sport klub pre 5 minuta
Tristan zapažen u pobedi Vašingtona, povreda Luke Dončića

Tristan zapažen u pobedi Vašingtona, povreda Luke Dončića

Sport klub pre 15 minuta