Teška saobraćajna nezgoda u Vreocima kod Lazarevca

Pravo u centar pre 44 minuta  |  Maria Popović
Teška saobraćajna nezgoda u Vreocima kod Lazarevca

Na magistralnom putu u Vreocima kod Lazarevca jutros oko sedam sati se dogodila teška saobraćajna nesreća u u blizini jednog restorana.

Kako „Blic“ saznaje, dvoje ljudi je stradalo, dok je dete u teškom stanju prevezeno u Urgentni centar. Podsetimo, u direktnom sudaru putničkog automobila i kamiona, dve osobe su poginule na licu mesta, dok su žena i dete sa teškim povredama hitno transportovani u Beograd u Urgentni centar, saznaje „Blic“. Od siline udara putničko vozilo gotovo potpuno uništeno. Na teren su, pored više ekipa Hitne pomoći, izašli i vatrogasci-spasioci koji su sekli lim kako bi došli
Otvori na pravoucentar.rs

Povezane vesti »

Dvoje poginulih, dvoje povređenih u sudaru kod Vreoca

Dvoje poginulih, dvoje povređenih u sudaru kod Vreoca

RTV pre 9 minuta
(Foto) Jezive slike sa mesta nesreće kod Lazarevca: Dve osobe poginule, tri povređene, među njima i dete: Sudarili se kamion i…

(Foto) Jezive slike sa mesta nesreće kod Lazarevca: Dve osobe poginule, tri povređene, među njima i dete: Sudarili se kamion i auto

Blic pre 14 minuta
Sudar automobila i kamiona kod Vreoca, dve osobe pognule, dve teško povređene

Sudar automobila i kamiona kod Vreoca, dve osobe pognule, dve teško povređene

Serbian News Media pre 39 minuta
Direktan sudar automobila i kamiona kod Vreoca – dvoje poginulih, dečak i majka povređeni

Direktan sudar automobila i kamiona kod Vreoca – dvoje poginulih, dečak i majka povređeni

RTS pre 44 minuta
Prve slike s mesta teške nesreće na Ibarskoj u Vreocima! Direktan sudar kamiona i auta, delovi vozila rasuti po putu, dvoje…

Prve slike s mesta teške nesreće na Ibarskoj u Vreocima! Direktan sudar kamiona i auta, delovi vozila rasuti po putu, dvoje mrtvih - sve službe na licu mesta

Kurir pre 14 minuta
Vozač kamiona očajnički pokušavao da izbegne auto: Da li je ovo uzrok stravičnog udesa na Ibarskoj?

Vozač kamiona očajnički pokušavao da izbegne auto: Da li je ovo uzrok stravičnog udesa na Ibarskoj?

Telegraf pre 34 minuta
Direktan sudar automobila i kamiona kod Vreoca – dvoje poginulih, dvoje povređenih

Direktan sudar automobila i kamiona kod Vreoca – dvoje poginulih, dvoje povređenih

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesrećaLazarevac

Hronika, najnovije vesti »

Dvoje poginulih, dvoje povređenih u sudaru kod Vreoca

Dvoje poginulih, dvoje povređenih u sudaru kod Vreoca

RTV pre 9 minuta
Pritvor četvorici: Tražili "reket" da bi restorane i firme štitili od vračarskog klana

Pritvor četvorici: Tražili "reket" da bi restorane i firme štitili od vračarskog klana

N1 Info pre 39 minuta
Pronađeno telo žene na ulici u Nišu, sumnja se na ubistvo

Pronađeno telo žene na ulici u Nišu, sumnja se na ubistvo

N1 Info pre 9 minuta
Pritvor za državljanina Crne Gore: Osumnjičen da je, prerušen u dostavljača hrane, pokušao ubistvo

Pritvor za državljanina Crne Gore: Osumnjičen da je, prerušen u dostavljača hrane, pokušao ubistvo

N1 Info pre 24 minuta
Ubijena žena u Nišu

Ubijena žena u Nišu

Južne vesti pre 44 minuta