Teška saobraćajna nezgoda u Vreocima kod Lazarevca

Na magistralnom putu u Vreocima kod Lazarevca jutros oko sedam sati se dogodila teška saobraćajna nesreća u u blizini jednog restorana.

Kako „Blic“ saznaje, dvoje ljudi je stradalo, dok je dete u teškom stanju prevezeno u Urgentni centar. Podsetimo, u direktnom sudaru putničkog automobila i kamiona, dve osobe su poginule na licu mesta, dok su žena i dete sa teškim povredama hitno transportovani u Beograd u Urgentni centar, saznaje „Blic“. Od siline udara putničko vozilo gotovo potpuno uništeno. Na teren su, pored više ekipa Hitne pomoći, izašli i vatrogasci-spasioci koji su sekli lim kako bi došli