Golubac: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo brata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu uhapsili su R. A. (1953) iz okoline Golupca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, saopštio je MUP.

U saopštenju se navodi da je R. A. pre dva dana u porodičnoj kući, nakon kraće rasprave, najpre rukama, a potom i tupim predmetom zadao više udaraca u glavu svom 74-godišnjem bratu, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, R. A. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, navodi MUP.