Kopman pozvao da se obustavi primena Mrdićevih zakona
Beta pre 17 minuta
Direktor Direktorata za proširenje Evropske komisije Jan Gert Kopman izjavio je da najnovije izmene pravosudnih zakona u Srbiji nisu u skladu sa njenim putem pristupanja u EU.
"Njihova primena bi trebalo da se obustavi dok se ne dobije mišljenje Venecijanske komisije i dok se izmene ne revidiraju kroz transparentan i inkluzivan proces", napisao je na Iksu nakon sastanka sa srpskim ministrom pravde Nenadom Vujićem, u Briselu.
Kopman je naveo i da je sastanak bio "veoma važan".
Kritičari izmena zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić smatraju da se njima ograničava samostalnost i nezavisnost sudstva i tužilaštva, prvenstveno Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (TOK).
(Beta, 07.02.2026)