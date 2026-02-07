Kopman pozvao da se obustavi primena Mrdićevih zakona

Direktor Direktorata za proširenje Evropske komisije Jan Gert Kopman izjavio je da najnovije izmene pravosudnih zakona u Srbiji nisu u skladu sa njenim putem pristupanja u EU.

"Njihova primena bi trebalo da se obustavi dok se ne dobije mišljenje Venecijanske komisije i dok se izmene ne revidiraju kroz transparentan i inkluzivan proces", napisao je na Iksu nakon sastanka sa srpskim ministrom pravde Nenadom Vujićem, u Briselu.

Kopman je naveo i da je sastanak bio "veoma važan".

Kritičari izmena zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić smatraju da se njima ograničava samostalnost i nezavisnost sudstva i tužilaštva, prvenstveno Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (TOK).

Ključne reči

BriselEUEvropska komisija

