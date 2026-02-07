Dušan Lajović u bolnici nakon poraza u Dejvis kupu

Dušan Lajović nije uspeo da donese prvi bod Srbiji na Dejvis kup duelu sa Čileom, pošto je pretrpeo 7:5, 7:6(7) poraz od Tomasa Bariosa.

Srpski reprezentativac imao je meč za zaborav, pogotovo jer je zadobio povredu glave pri odlasku u svlačionicu nakon što je izgubio meč. Kako navode mediji u Čileu, udario je staklenu ploču zbog čega je hitno prevezen sa terena u kliniku "Universidad de Los Andes" koja se nalazi u Santjagu. Mediji izveštavaju da je njegovo stanje bilo zabrinjavajuće, te da je doživeo kontuziju glave, posekotinu usne i mogući lom zuba. Velika je prednost na strani Čilea, jer ih sada