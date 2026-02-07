ABA liga! Ilirija preslišala Bosnu!

Košarkaši Ilirije slavili su u sarajevskoj Zetri protiv Bosne rezultatom 93:78 u poslednjem, 18. kolu prve faze ABA lige i tako ozbiljno zakomplikovali planove domaćina pred nastavak takmičenja.

Pobeda gostiju ima dodatnu težinu, jer se bodovi iz ovog dela sezone prenose u Top 8 fazu, pa je poraz predstavljao udarac ambicijama "studenata". Meč je od starta bio otvoren i ofanzivno raspoložen sa obe strane, a Bosna je posle prve četvrtine imala blagu prednost. Ipak, ključni trenutak dogodio se u drugom periodu igre – Ilirija je potpuno preuzela kontrolu i serijom 22:0 napravila veliki preokret, pa je na odmor otišla sa vođstvom 52:40. U nastavku je Bosna