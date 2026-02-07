ABA liga! Ilirija preslišala Bosnu!

Kurir pre 46 minuta
ABA liga! Ilirija preslišala Bosnu!

Košarkaši Ilirije slavili su u sarajevskoj Zetri protiv Bosne rezultatom 93:78 u poslednjem, 18. kolu prve faze ABA lige i tako ozbiljno zakomplikovali planove domaćina pred nastavak takmičenja.

Pobeda gostiju ima dodatnu težinu, jer se bodovi iz ovog dela sezone prenose u Top 8 fazu, pa je poraz predstavljao udarac ambicijama "studenata". Meč je od starta bio otvoren i ofanzivno raspoložen sa obe strane, a Bosna je posle prve četvrtine imala blagu prednost. Ipak, ključni trenutak dogodio se u drugom periodu igre – Ilirija je potpuno preuzela kontrolu i serijom 22:0 napravila veliki preokret, pa je na odmor otišla sa vođstvom 52:40. U nastavku je Bosna
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Boban Marjanović i košarkaši Ilirije pobedili Bosnu

Boban Marjanović i košarkaši Ilirije pobedili Bosnu

Politika pre 11 minuta
Rukometaši Partizana ubedljivo pobedili Zvezdu

Rukometaši Partizana ubedljivo pobedili Zvezdu

Politika pre 21 minuta
Borac srušen u Čačku: Srpski tim prokockao šansu pred svojim navijačima!

Borac srušen u Čačku: Srpski tim prokockao šansu pred svojim navijačima!

Hot sport pre 1 sat
Košarkaši Ilirije pobedili Bosnu u ABA ligi

Košarkaši Ilirije pobedili Bosnu u ABA ligi

Radio sto plus pre 31 minuta
Košarkaši Borca poraženi od Kluža, Čačanima sledi borba u plej-autu

Košarkaši Borca poraženi od Kluža, Čačanima sledi borba u plej-autu

RTS pre 1 sat
Boban Marjanović odličan u Sarajevu, Ilirija iznenadila Bosnu

Boban Marjanović odličan u Sarajevu, Ilirija iznenadila Bosnu

Sportske.net pre 1 sat
Marjanović i Ilirija držali čas Bosni u Sarajevu

Marjanović i Ilirija držali čas Bosni u Sarajevu

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaBosnaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Poginula trojica skijaša u lavinama u Italiji

Poginula trojica skijaša u lavinama u Italiji

Danas pre 1 sat
Japanski snouborder Kimura osvojio zlato u disciplini big er na ZOI

Japanski snouborder Kimura osvojio zlato u disciplini big er na ZOI

Danas pre 1 sat
Dan kada je Jelena rekla: „Ruku u vatru stavljam za Novaka Đokovića“

Dan kada je Jelena rekla: „Ruku u vatru stavljam za Novaka Đokovića“

Danas pre 2 sata
Aleksandar Katai na 350. meču stigao Dušana Savića

Aleksandar Katai na 350. meču stigao Dušana Savića

Danas pre 3 sata
Preminuo nekadašnji trener odbojkaške reprezentacije Jugoslavije Sava Grozdanović

Preminuo nekadašnji trener odbojkaške reprezentacije Jugoslavije Sava Grozdanović

Danas pre 4 sati