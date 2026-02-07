Roterdam - Hamad u finalu kvalifikacija

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se večeras u finale kvalifikacija za turnir u Roterdamu, pošto je u polufinalu pobedio 137. igrača sveta Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije posle dva seta, 6:3, 6:4. Međedović, 80. teniser sveta, pobedio je posle 65 minuta. On je u oba seta napravio po brejk i posle prve meč lopte plasirao se u finale. Međedović će u finalu kvalifikacija igrati protiv 219. tenisera sveta Luke Pavlovića iz Francuske.