Težak pad Lindzi Von na Zimskim olimpijskim igrama

Američka skijašica Lindzi Von (41) koja je odlučila da se takmiči uprkos teškoj povredi kolena, pala je danas u spustu na Zimskim olimpijskim igrama i odneta je sa staze helikopterom, pošto joj je prvo bila ukazalan lekarska pomoć na snegu.

Von je izgubila kontrolu odmah na početku, zakačila kapiju, potom pala, a onda nakon salta ostala da leži. Čulo se kako Von jauče posle pada dok je bila okružena medicinskim osobljem, pre nego što je vezana za nosila i odneta helikopterom, što verovatno označava kraj njene velike skijaške karijere. Trka je pauzirana, a koleginica Von iz reprezentacije SAD, Brizi Džonson, je bila na početku bila u vođstvu. Lindzi Von je pre dva dana, na prvom treningu spusta pred