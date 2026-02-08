Lindzi Von operisana: Amerikanka doživela težak prelom posle horor pada

Kurir pre 15 minuta
Lindzi Von operisana: Amerikanka doživela težak prelom posle horor pada

Američka skijašica Lindzi Von operisana je pošto je doživela težu povredu na trci spusta na Zimskim olimpijskim igrama.

Kako mediji saznaju, Von je prebačena u bolnicu u Trevizo, gde je podvrgnuta hirurškoj intervenciji. Von je, prema izvorima, polomila potkolenicu leve noge. Američka skijašica Lindzi Von (41) koja je odlučila da se takmiči uprkos teškoj povredi kolena, pala je danas u spustu na Zimskim olimpijskim igrama i odneta je sa staze helikopterom, pošto joj je prvo bila ukazalan lekarska pomoć na snegu. Von je izgubila kontrolu odmah na početku, zakačila kapiju, potom pala,
