​Tristan Vukčević postigao 14 poena u porazu Vašingtona od Bruklina

Politika pre 2 sata
​Košarkaši Bruklina pobedili su danas na svom terenu ekipu Vašingtona rezultatom

Košarkaši Bruklina pobedili su danas na svom terenu ekipu Vašingtona rezultatom 127:113 u utakmici NBA lige. Najefikasniji u timu Bruklina bio je Majkl Porter sa 23 poena, dok je Dejron Šarp dodao 19. Kod gostiju, najbolji je bio Vil Rajli sa 27 poena, dok je Džastin Šampanj ubacio 21. Srpski košarkaš Tristan Vukčević odigrao je nešto više od 20 minuta za Vašington, a za to vreme zabeležio je 14 poena, dva skoka, dve asistencije i jednu ukradenu loptu. Košarkaši
