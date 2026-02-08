Denver prekinuo niz poraza, istorijski tripl-dabl Jokića protiv Čikaga

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Čikago bulse sa 136:120 (36:39, 29:20, 39:38, 16:39) u utakmici regularnog dela sezone NBA lige.

Nagetsi su uspeli da prekinu niz od tri uzastopna poraza i ponovo se osiguraju na trećoj poziciji Zapadne konferencije. Denver je bolje ušao u utakmicu, a dobar protok lopte i poeni iz kontranapada doneli su mu brzo dvocifrenu prednost – 21:31. Ona nije dugo trajala pošto je domaći tim odgovorio trojkama i zaostatak na kraju četvrtine smanjio na svega tri poena. U nastavku se igralo u serijama – gosti bi imali par poena prednosti, a onda bi Čikago uzvraćao i