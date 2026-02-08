Paunović gledao "petardu" Vojvodine, Železničar ubedljiv pred meč sa Zvezdom

Fudbaleri Vojvodine pobedili su Mladost iz Lučana sa 5:0 (3:0) u 22. kolu Superlige Srbije. Železničar je sa 3:0 (2:0) pobedio Spartak, a niški Radnički je savladao imenjaka iz Kragujevca sa 2:1.

Peti trijumf Vojvodine u prethodnih šest kola. Domaćin na "Karađorđu" je rešio pitanje pobednika već u prvom poluvremenu. Mladost je i sama pomogla rival, tj. fudbalski se samoubila, skrivivši dva penala u 31. i 41. minutu zahvaljujući kojima je Vojvodini skinut teret s leđa. Prvo je sa bele tačke bio precizan Vukan Savićević, a zatim i Milutin Vidosavljević. U završnici prvog poluvremena je pao još jedan gol za Vojvodinu, preko Milana Kolarevića u 44. minutu.