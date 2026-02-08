Srbija ubedljivo poražena od Čilea

RTS pre 31 minuta
Muška teniska reprezentacija Srbije poražena je u Santijagu od selekcije Čilea rezultatom 4:0 u prvom kolu kvalifikacija Svetske grupe za Završni turnir Dejvis kupa u Bolonji.

Odlučujući treći poen selekciji Čilea doneli su dupl Tomas Barios Vera i Nikolas Jari, koji su savladali braću Sabanov, Ivana i Mateja – 6:4, 6:4. Potom je Čileanac Matijas Soto pobedio srpskog tenisera Branka Đurića 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 10:7. Poslednji singl meč između Tomasa Bariosa Vere i Ognjena Milića nije odigran. Prethodno, prvog dana duela u Santijagu, Tomas Barios Vera je savladao Dušana Lajovića 7:5, 7:6 (9:7), a Ognjen Milić je izgubio od Alehandra
