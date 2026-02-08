AEK ubedljiv, gol na povratku Marka Grujića!

AEK ubedljiv, gol na povratku Marka Grujića!

Fudbaleri AEK-a iz Atine savladali su kao gosti Panaseraikos sa ubedljivih 4:0 u meču 20. kola grčke Super lige.

Ovim trijumfom ekipa koju sa klupe predvodio srpski trener Marko Nikolić vratila se na vrh tabele sa dva boda više od Olimpijakosa koji večeras igra veliki derbi protiv Panatinaikosa. AEK je "otkuljčao mrežu" poslednjeplasiranog tima na tabeli u 55. minutu kada je pogodio mađarski napadač Barnabaš Varga. Pitanje pobednika prelomljeno minut pre kraja. Dosuđen je penal za žuto-crne, a Žoao Mario bio precizan sa "bele tačke". Odmah nakon toga u igru je ušao srpski
