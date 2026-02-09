Betis šokirao Atletiko: Gosti se gostili usred Madrida

Kurir pre 58 minuta
Betis šokirao Atletiko: Gosti se gostili usred Madrida

Fudbaleri Betisa pobedili su večeras na gostovanju Atletiko Madrid sa 1:0, u utakmici 23. kola španske Primere.

Pobednički gol za ekipu iz Sevilje postigao je Antoni u 28. minutu. Atletiko Madrid je do izjednačenja mogao u 74. minutu, kada je autogol postigao Dijego Ljorente, ali je pogodak poništen zbog ofsajda na početku akcije. Na tabeli Primere Atletiko Madrid zauzima treće mesto sa 45 bodova, dok je Betis peti sa sedam bodova manje. Naredni meč u Primeri Atletiko Madrid igra na gostovanju protiv Rajo Valjekana, a Betis gostuje ekipi Majorke.
Danas pre 2 sata
RTV Novi Pazar pre 1 dan
Sportske.net pre 1 dan
Sportske.net pre 1 dan
Dnevnik pre 1 dan
Dnevnik pre 1 dan
Politika pre 1 dan

Ključne reči

FudbalAtletiko MadridMadrid

