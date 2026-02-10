Bura na Evropskom prvenstvu: Domaćin odbio da istakne zastavu tzv Kosova, oni se povukli

Danas pre 23 minuta  |  V. R.
Bura na Evropskom prvenstvu: Domaćin odbio da istakne zastavu tzv Kosova, oni se povukli

Evropsko prvenstvo u karateu za kadete, juniore i mlade do 21. godine, održalo se u kiparskom gradu Limasolu od 6. do 8. februara.

Karate federacija tzv. Kosova odlučila je da se povuče sa ovog takmičenja, pa njihovi sportisti nisu ni doputovali na ovaj događaj. Razlog je taj što su organizatori na Kipru odbili da istaknu zastavu i državne simbole nepriznate teritorije, čiju nezavisnost ova država ne priznaje, piše Nova Sport. Umesto zastave, na zvaničnim oznakama stajao je samo natpis „Kosovo Karate Federation“, bez bilo kakvih državnih obeležja. Vlada Kipra je navodno zabranila isticanje
