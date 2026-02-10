Lampardov Koventri gubi dah: Boro na vrhu Čempionšipa

Promena na čelu tabele druge engleske lige. Vodeću poziciju preuzeo je Midlzbro nakon pobede nad Šefild Junajtedom u gostima u poslednjoj utakmici 31. kola Čempionšipa. Utakmica na Bramal Lejnu završena je rezultatiom 1:2 (0:2). Gosti su već na poluvremenu stekli dva gola prednosti pogocima Tomija Konveja i Rajlija Mekgrija. Šefild Junajted je dvadesetak minuta pre kraja uspeo da smanji preko nekadašnjeg golgetera Lidsa, Patrika Bamforda, ali je nedugo posle toga