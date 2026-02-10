Penjaroja vidi napredak Partizana: Nije lako kada se menja trener...

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je posle pobede protiv Dubaija da je zadovoljan kako je njegova ekipa odigrala i dodao da se crno-beli nalaze u boljem stanju nego pre nekoliko nedelja.

Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Dubaija rezultatom 86:76 u meču 18. kola grupe A ABA lige. On je naveo da se Partizan nalazi u boljem stanju nego pre nekoliko nedelja kada je došao u klub. „Potrebno je vreme da se prebrode emocije i osećanja posle lošeg perioda. Nije lako kada se menja trener. Moguće je da su pobede u Minhenu promenile tim i pogled na igru. Pobedili smo sedam u poslednjih devet mečeva. Imamo probleme, povrede, ali igramo kao tim.