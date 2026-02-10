Partizanov junak otkrio ključ uspeha! Vašington: "To nam je bilo potrebno"

Ljubimac grobar obeležio derbi protiv Dubaija.

FOTO: Ataimages Partizan je na krilima Dvejna Vašingtona savladao Dubai u derbiju 18. kola ABA lige i revanširao se za poraz iz prvog dela sezona. Amerikanac je sa 33 poena predvodio tim Đoana Penjaroje i na kraju bio najzaslužniji za prvi neuspeh gostiju iz Emirata: FOTO: Ataimages "Košarka je jedna od mojih prvih ljubavi, tako da sam izuzetno zahvalan što sam ponovo zdrav i što mogu da se vratim na teren i pomognem momcima da dođu do pobede. Dobro se osećam.