Nikola Topić briljira posle uspešno izlečenog kancera: MVP nagrada za Srbina

Euronews pre 21 minuta  |  Autor: Euronews
Nikola Topić opet je zdrav i ponovo igra sjajnu košarku kao kada su ga NBA skauti snimali na mečevima Crvene zvezde, Mege, Slodesa i OKK Beograda, pre nego što se pojavio na draftu, a odatle otišao u redove aktuelnog šampiona najjače košarkaške lige na svetu - Oklahomu siti Tander.

Potvrdio je to noćašnjom partijom u Dži ligi, poznatoj i kao Razvojna, jer je kao njen (zvanično) najkorisniji akter značajno doprineo pobedi svog tima protiv Sijuks Fols Skajforsa – 127:118. Počeo je utakmicu kao rezervna opcija stručnog štaba, a onda je za 20 minuta provedenih na parketu zatrpao koš rivala. Ubacio je 22 poena (3/5 za dva poena, 4/7 za tri, 2/3 slobodna bacanja), uz dva skoka, četiri asistencije, dve ukradene lopte i jednu blokadu. Nikola Topić
