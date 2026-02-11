Publika ne želi AI savršenstvo – želi čoveka

Preterano oslanjanje na AI može dovesti do slabijeg angažmana, nižeg poverenja i smanjenja emocionalne povezanosti s korisnicima

U eri kad je generativna AI postala dominantna sila u produkciji digitalnog sadržaja, publika ne reaguje onako kako su tech entuzijasti predviđali. Umesto masovne fascinacije, sve više se javljaju zamor i otpor prema automatski generisanom sadržaju, i to baš zato što on nema ono što karakteriše ljudski materijal: identitet, greške, kontekst, narativnu dubinu i emocionalni naboj. Prema poslednjim podacima, samo 26% potrošača danas preferira generativni AI sadržaj