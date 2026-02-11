Publika ne želi AI savršenstvo – želi čoveka

Radar pre 48 minuta  |  Ana Martinoli
Publika ne želi AI savršenstvo – želi čoveka

Preterano oslanjanje na AI može dovesti do slabijeg angažmana, nižeg poverenja i smanjenja emocionalne povezanosti s korisnicima

U eri kad je generativna AI postala dominantna sila u produkciji digitalnog sadržaja, publika ne reaguje onako kako su tech entuzijasti predviđali. Umesto masovne fascinacije, sve više se javljaju zamor i otpor prema automatski generisanom sadržaju, i to baš zato što on nema ono što karakteriše ljudski materijal: identitet, greške, kontekst, narativnu dubinu i emocionalni naboj. Prema poslednjim podacima, samo 26% potrošača danas preferira generativni AI sadržaj
Drobljenje Drobnjaka

Radar pre 48 minuta
Bulevar utopija

Radar pre 48 minuta
Sumorna borba za život

Radar pre 48 minuta
Vreme je da i Evropa stekne tvrdu moć

Radar pre 48 minuta
Preskupa igračka za bogatu elitu

Radar pre 24 sata
Publika ne želi AI savršenstvo – želi čoveka

Radar pre 48 minuta
"Biće teško, ali zbog porodice ću isplivati" Darko Lazić promenio život iz korena: "Kolege me ne slušaju" (video)

Blic pre 38 minuta
Radmila kipti od besa zbog reči rodbine iz Srbije: Doputovala iz Nemačke na svadbu bratanice, pa je stavili na stubu srama…

Blic pre 33 minuta
Ana Kokić se zbunila na pitanje o Čedi i Aci: "Par, kako to mislite?", prokomentarisala političara i njegovog cimera…

Blic pre 8 minuta
Parfem je idealan poklon za Dan zaljubljenih: Mali vodič da pogodite miris iz prve!

Kurir pre 8 minuta