Srbi dominiraju ABA ligom!

Sputnik pre 39 minuta
Srbi dominiraju ABA ligom!

Košarkaš FMP-a Filip Barna proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 18. kola ABA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja. Inače, ovo je već treće kolo zaredom da su srpski igrači MVP, a u prethodna dva kola istakli su se Bogoljub Marković iz Mege i Pavle Nikolić iz Borca iz Čačka.

Košarkaši FMP su pre dva dana u 18. kolu ABA lige u Podgorici pobedili Studentski centar (73:72), a Barna je na ovom meču zabeležio 30 poena, četiri skoka, četiri aistencije i tri ukradene lopte. On je na terenu proveo nešto manje od 38 minuta, a imao je indeks korisnosti 33. Košarkaši FMP-a su prvi deo sezone u ABA ligi završili na petom mestu na tabeli grupe A sa šest pobeda i 10 poraza. FMP će takmičenje nastaviti u plej-aut fazi ABA lige. Ranije su se zvanjem
