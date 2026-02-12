'Ovo je cena dostojanstva': Ukrajinski sportista izbačen sa Zimskih olimpijskih igara

BBC News pre 1 sat | Džes Anderson - BBC Sport,

DANIEL DAL ZENNARO/EPA/Shutterstock

Vladislavu Geraskeviču, ukrajinskom olimpijcu u skeletonu, zvanično je zabranjeno da se takmiči na Zimskim olimpijskim igrama (ZOI), jer je uprkos zabrani nastavio da nosi kacigu sa slikama ljudi poginulih u Ukrajini.

Ovo je „cena našeg dostojanstva“, rekao je ukrajinski sportista po saznanju za zabranu.

„Međunarodni olimpijski komitet (MOK) je želeo da Geraskevič učestvuje i zato je pokušavao da sa njim pronađe najbolji način kako bi se poštovala njegova želja da oda poštu kolegama sportistima koji su izgubili živote tokom ruske invazije na Ukrajinu.

„Međutim, nije želeo da pristane na bilo kakav kompromis", izjavila je Kirsti Koventri, predsednica MOK-a.

Ukrajinac je 10. februara izašao na trening sa kacigom koju mu je MOK odmah zabranio, pozivajući se na pravila Olimpijske povelje.

Rečeno mu je da može da je nosi u zonama gde se daju izjave posle takmičenja, na konferencijama za novinare, ali je „teren - svet igre“.

Odluku o „povlačenju njegove akreditacije" donela je komisija Međunarodne federacije za bob i skeleton (IBSF) jer kaciga „nije u skladu sa pravilima“, saopšteno je iz MOK-a.

Umesto kacige, kao vid odavanja pošati žrtvama rata u Ukrajini, preporučeno mu je da nosi crnu traku oko ruke.

Ukrajinski olimpijac je prethodno na Instagram profilu napisao da mu se zbog zabrane „srce slama".

Sportisti mogu da „izraze tugu dostojanstveno i s poštovanjem“ u višereligijskim centrima u olimpijskim selima, dodali su iz MOK-a.

MOK je podržavao Ukrajinca tokom poslednja tri ciklusa Igara i bio je stipendista.

„Posle ruske invazije na Ukrajinu 2022. MOK je snovao i fond solidarnosti za ukrajinske sportiste kako bi podržao njihove pripreme za Olimpijske igre u Parizu 2024.", ukazali su.

Dvadesetšestogodišnjak je nosio kacigu sa slikama žrtava rata u Ukrajini tokom prvog treninga na stazi za skeleton u Kortini d'Ampeco na Zimskim olimpijskim igrama.

Međutim, i dan posle zabrane, Ukrajinac je odlučio da izađe na trening sa kacigom.

„Ovi sportisti (čije su slike na kacigi) zaslužuju da budu na stazi“, rekao je tada.

Getty Images

REUTERS/Athit Perawongmetha Drugi ukrajinski olimpijci, poput Olene Smah, takmičarke u sankanju, dali su podršku njjihovom kolegi. Ona je na rukavici ispisala: 'Sećanje nije kršenje pravila', aludirajući na odluku MOK-a o zabrani kacige

ANDREA SOLERO/EPA/Shutterstock Dan posle zabrane, Geraskevič je izašao na trening sa spornom kacigom

REUTERS/Cristiano Corvino

Uoči Igara, Geraskevič je rekao da ih vidi kao priliku da ukaže na patnje u ratu koji se bliži četvrtoj godini.

„MOK mi je zabranio da nosim ovu kacigu na zvaničnim treninzima i takmičenjima“, napisao je Geraskevič pre tri dana.

On je nosio ukrajinsku zastavu na ceremoniji otvaranja ZOI u Milanu.

„Odluka mi slama srce. Imam osećaj da MOK izdaje sportiste koji su bili deo olimpijskog pokreta, ne dozvoljavajući da im se oda počast na borilištima na koja ti sportisti više nikada neće kročiti.

„Uprkos presedanima u modernom dobu i ranijim slučajevima kada je MOK dozvoljavao odavanje sličnih počasti, ovog puta su odlučili da postave posebna pravila samo za Ukrajinu“, smatra Geraskevič.

Geraskevič je ranije rekao agenciji Rojters da su mnogi od onih čije su slike na njegovoj kacigi sportisti, među kojima i dizačica tegova Alina Peregudov, bokser Pavlo Iščenko i hokejaš Aleksej Loginov.

Neki od tih ljudi su mi bili prijatelji, dodao je.

Ukrajinac tvrdi da je Tošio Curunaga, predstavnik MOK-a zadužen za komunikaciju sa sportistima i nacionalnim olimpijskim komitetima, bio u olimpijskom selu da mu to kaže.

„Rekao je da je to zbog pravila 50“, rekao je Geraskevič Rojtersu.

MOK je potvrdio da je njegov predstavnik bio u olimpijskom selu i preneo ukrajinskom timu kakva su pravila.

REUTERS/Cristiano Corvino

Prema pravilu 50.2 Olimpijske povelje, „nisu dozvoljene nikakve demonstracije ili političke, verske ili rasne propagandne akcije u bilo kojem olimpijskom objektu, terenu ili drugim područjima“.

Geraskevič je rekao i da je MOK kontaktirao Olimpijski komitet Ukrajine zbog kacige.

„MOK u potpunosti razume želju sportista da se sete onih koji su izgubili živote u tom i drugim sukobima širom sveta“, rekao je portparol MOK-a Mark Adams.

„Moramo da se usredsredimo na sport. Suštinski je važno da postoje jednaka prava za sve sportiste i tu ne sme da bude nikakvih kršenja i ometanja.

„Ono što smo rekli je da ova kaciga krši gore pomenute smernice. Međutim, dozvolićemo mu da nosi crnu traku oko ruke tokom takmičenja.

„Napisao je šta misli na društvenim mrežama, ali smatramo da je ovo dobar kompromis“, dodao je portparol MOK-a.

Takmičenja u skeletonu počelo je 12. februara.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski u objavi na mreži Iksu zahvalio je Geraskeviču „što je podsetio svet na cenu naše borbe“.

„Ova istina ne može da bude neprikladna ili okarakterisana kao 'politička demonstracija na sportskom događaju'.

„To je podsetnik celom svetu na to šta je moderna Rusija“, napisao je Zelenski dan pošto se Ukrajinac pojavio na olimpijskoj stazi sa kacigom.

Na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022, Geraskevič je nosio plakat „Ne ratu u Ukrajini“, nekoliko dana pre nego što je počela ruska invazija - 24. februara 2022.

Geraskevič je ranije rekao da namerava da poštuje olimpijska pravila koja zabranjuju političke demonstracije na borilištima, ali da će tokom Igara skretati pažnju na rat u Ukrajini.

„Ovde se takmiči hiljade sportista iz više od 90 zemalja, postoji niz stvari koje ljudi žele da obeleže“, kaže portparol MOK-a Adams.

„Želimo na Olimpijskim igrama bezbedan prostor za takmičenje, a da se sportistima istovremeno omogući da se izraze.

„On može da nosi traku bez teksta. Koliko god da se slažemo sa nekim izrazom, moramo da održavamo finu ravnotežu“, dodao je.

Adams je rekao da će ljudi uvek „testirati pravila do krajnjih granica“ i da će MOK procenjivati svaki slučaj pojedinačno.

„Naše pravilo je da moramo da zaštitimo sportski teren, što je teško i biće ljudi koji će pokušati da prevare sistem, zato moramo da zabranimo slogane“, rekao je Adams.

„U slučajevima kada postoji dobar razlog, crne trake će biti dozvoljene i drugim sportistima“, dodao je portparol MOK-a.

Andrew Milligan/PA Wire

'Njega nisu kaznili, onda ne treba ni mene'

Getty Images Vladislav Geraskevič je uoči takmičenja rekao da će ZOI iskoristiti priliku da ukaže na rat i patnju u Ukrajini

Američki umetnički klizač Maksim Naumov, čiji su roditelji bili među 67 ljudi poginulih u avionskoj nesreći u Vašingtonu prošle godine, držao je njihovu fotografiju dok je čekao rezultate sudija po završetku nastupa u muškoj pojedinačnoj konkurenciji.

Geraskevič kaže da ne razume razliku između tog postupka i njegovog načina odavanja pošte ljudima.

„Verujem da imam sva prava - ovi sportisti nisu dobili nikakvu kaznu, a ne bi trebalo ni ja“, rekao je.

„Pravila su ista za sve. On je pokazao fotografiju dok je čekao rezultate.

„Dakle, to se dešavalo na mestu gde je takmičenje bilo u toku... Ne vidim nikakvu razliku između njegovog postupka i mog).“

Portparol MOK-a Adams je o postupku klizača Naumova rekao da je reč o „veoma emotivnoj, veoma ljudskoj emociji".

„Ona ističe ono što govorimo - ovaj ukrajinski sportista može da uradi isto.

„Može da pokaže njegovu kacigu, prošeta kroz zonu predviđenu za davanje izjava i razgovara sa ljudima.

„Olabavili smo pravila, dozvolili smo mu da koristi crnu traku. Naumov pojačava naš argument - takmičio se, a zatim izrazio ljudske emocije.“

REUTERS/Amanda Perobelli Klizač Maksim Naumov pokazuje fotografiju roditelja koji su poginuli u sudaru helikoptera i putničkog aviona u Vašingtonu krajem januara 2025.

Od početka rata, sportistima iz Rusije i Belorusije je uglavnom zabranjeno učešće u međunarodnim takmičenjima.

Vremenom je nekima od njih dozvoljeno da se takmiče, ali pod neutralnom zastavom.

Na Zimskim olimpijskim igrama MOK je odobrio grupi od 13 sportista iz Rusije da se takmiče.

Timovima iz Rusije i Belorusije i dalje je zabranjeno učešće u ekipnim takmičenjima.

(BBC News, 02.12.2026)