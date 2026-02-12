U Briselu danas sastanak ministara odbrane NATO

Beta pre 24 minuta

Sastanak ministara odbrane članica NATO biće održan danas u Briselu a glavne teme razgovora biće ulaganja u odbranu i nastavak podrške Ukrajini.

Ministri će razmotriti napredak postignut od samita NATO u Hagu prošle godine, uključujući kako članice ispunjavaju obaveze u pogledu povećanja investicija u odbranu, veće proizvodnje u odbrambenoj industriji, jačanja odvraćanja i odbrane, kao i podrška Ukrajini.

Na agendi će biti i priprema za naredni samit NATO, koji će biti održan 7. i 8. jula u Ankari.

Ministri će takođe razmeniti mišljenja o sprovođenju svih misija i aktivnosti koje predvodi NATO, uključujući KFOR, koja je najdugotrajnija i trenutno najveća misija Alijanse.

Iako Zapadni Balkan nije na dnevnom redu, jedan zvaničnik NATO je istakao da je taj region od strateškog značaja za Alijansu i da ostaje čvrsto posvećen njegovoj stabilnosti i bezbednosti.

Danas će biti održan i neformalni sastanak Saveta NATO-Ukrajina, na kojem će učestvovati ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

(Beta, 12.02.2026)