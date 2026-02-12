Preminuo glumac Džejms van der Bik, zvezda serije „Dosonov svet“

Danas pre 5 sati  |  A.M.
Džejms van der Bik, glumac koji je tumačio Dosona Lirija u populanoj seriji za mlade „Dosonov svet“ krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih, preminuo je u 49. godini. „Naš voljeni Džejms Dejvid van der Bik preminuo je mirno jutros.

Poslednje dane dočekao je pun hrabrosti, vere i dostojanstva“, navedeno je u objavi na Instagramu sa njegovog naloga danas. A post shared by James Van Der Beek (@vanderjames) „Ima mnogo toga da se podeli u vezi sa njegovim željama, ljubavlju prema čovečanstvu i svetošću vremena. Ti dani će doći. Za sada molimo za mir dok tugujemo za našim voljenim mužem, ocem, sinom, bratom i prijateljem“, dodaje se u objavi. Van der Bik je u novembru 2024. godine objavio da mu je
