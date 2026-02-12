UEFA i Real Madrid blizu okončanja spora oko Superlige

Evropska fudbalska unija (UEFA) i Real Madrid saopštili su da su postigli „dogovor o principima“ kojim bi trebalo da bude okončan njihov pravni spor u vezi sa neuspelim projektom Evropske Superlige.

Real Madrid je ostao poslednji klub formalno vezan za projekat nakon što je Barselona prošle sedmice odustala od takmičenja. Madridski klub je u oktobru 2025. godine zatražio značajnu odštetu od UEFA, pošto je evropska kuća fudbala izgubila sudski spor u vezi sa zabranom formiranja Superlige. U zajedničkom saopštenju UEFA, Evropskog udruženja fudbalskih klubova (EFC) i Real Madrida navodi se da je postignut „dogovor o principima u najboljem interesu evropskog