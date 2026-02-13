(VIDEO) Cela dvorana na nogama: Ovacije za Nikolu Topića na NBA debiju u dresu Oklahome

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
(VIDEO) Cela dvorana na nogama: Ovacije za Nikolu Topića na NBA debiju u dresu Oklahome

Srpski košarkaš Nikola Topić debitovao je u dresu Oklahome i postigao prve poene u NBA ligi u porazu svoje ekipe od Milvokija sa 110:93.

Topić se nedavno vratio na teren prvi put otkako mu je dijagnostifikovan rak testisa, igrao je nekoliko mečeva u razvojnoj NBA ligi za Oklahoma Siti Blu, a sada je upisao i prve minute u NBA ligi. On je meč završio sa dva ubačena poena koje je postigao u prvom poluvremenu. Prilikom ulaska na teren srpski košarkaš je dočekan ovacijama u „Pejkom centru“ u Oklahoma Sitiju, a odmah u prvom napadu je zabeležio asistenciju koja je takođe pozdravljena sa oduševljenjem od
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Topić se borio za život, a sada juri svoje snove"

"Topić se borio za život, a sada juri svoje snove"

Sportske.net pre 39 minuta
Bogdan Bogdanović se javio zbog Topića, kapiten reprezentacije Srbije oduševljen našim herojem!

Bogdan Bogdanović se javio zbog Topića, kapiten reprezentacije Srbije oduševljen našim herojem!

Telegraf pre 20 minuta
(VIDEO) Nikola Topić debitovao u NBA ligi i upisao prve poene

(VIDEO) Nikola Topić debitovao u NBA ligi i upisao prve poene

Danas pre 1 sat
Trener Oklahome Dejnjo: Presrećan sam zbog Topića, pred njim je dug put

Trener Oklahome Dejnjo: Presrećan sam zbog Topića, pred njim je dug put

RTS pre 1 sat
Janis Adetokunbo pokazao zašto je šampion: Ovako je dočekao Nikolu Topića u NBA ligi

Janis Adetokunbo pokazao zašto je šampion: Ovako je dočekao Nikolu Topića u NBA ligi

Mondo pre 1 sat
Emotivno veče u Oklahomi - Topić debitovao za Tander! VIDEO

Emotivno veče u Oklahomi - Topić debitovao za Tander! VIDEO

B92 pre 1 sat
​Srpski košarkaš Nikola Topić debitovao za Oklahomu

​Srpski košarkaš Nikola Topić debitovao za Oklahomu

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBANikola Topić

Sport, najnovije vesti »

Kecmanović zakazao okršaj sa Šeltonom

Kecmanović zakazao okršaj sa Šeltonom

B92 pre 0 minuta
"Da ste pitali, svi bi izabrali Šarića pre Jokića"

"Da ste pitali, svi bi izabrali Šarića pre Jokića"

B92 pre 0 minuta
Raspored "orlova" u Ligi nacija: Na startu sa Grčkom, pa put u Holandiju i Nemačku

Raspored "orlova" u Ligi nacija: Na startu sa Grčkom, pa put u Holandiju i Nemačku

RTV pre 19 minuta
Kompleti karata za Kup Radivoja Koraća odmah rasprodati

Kompleti karata za Kup Radivoja Koraća odmah rasprodati

Gradski portal 018 pre 14 minuta
Od Grčke do Grčke i "pakleni" oktobar za Srbiju - izašao raspored za Ligu nacija!

Od Grčke do Grčke i "pakleni" oktobar za Srbiju - izašao raspored za Ligu nacija!

Sportske.net pre 54 minuta