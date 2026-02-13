(VIDEO) Cela dvorana na nogama: Ovacije za Nikolu Topića na NBA debiju u dresu Oklahome

Srpski košarkaš Nikola Topić debitovao je u dresu Oklahome i postigao prve poene u NBA ligi u porazu svoje ekipe od Milvokija sa 110:93.

Topić se nedavno vratio na teren prvi put otkako mu je dijagnostifikovan rak testisa, igrao je nekoliko mečeva u razvojnoj NBA ligi za Oklahoma Siti Blu, a sada je upisao i prve minute u NBA ligi. On je meč završio sa dva ubačena poena koje je postigao u prvom poluvremenu. Prilikom ulaska na teren srpski košarkaš je dočekan ovacijama u „Pejkom centru“ u Oklahoma Sitiju, a odmah u prvom napadu je zabeležio asistenciju koja je takođe pozdravljena sa oduševljenjem od