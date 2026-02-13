Sve je spremno za spektakl u Beogradu! Partizan dočekuje Real! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!

Kurir pre 4 minuta
Sve je spremno za spektakl u Beogradu! Partizan dočekuje Real! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!

Crno-beli u ovaj susret ulaze nakon trijumfa nad Panatinaikosom rezultatom 78:62, dok je španski tim u prethodnom kolu poražen od Dubaija (93:85).

Biće to drugi ovosezonski duel dva tima, nakon što je Real Madrid u prvom susretu, odigranom u Španiji, zabeležio pobedu rezultatom 93:86. Bio je to osmi uzastopni poraz Parnog valjka od Real Madrida od 2023. godine. Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira. Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da crno-beli sa velikim samopouzdanjem
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Crno-beli imaju male šanse da pobede Real?! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Crno-beli imaju male šanse da pobede Real?! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanReal MadridMadridEvroligaŠpanijakk partizan

Najnovije vesti »

Na današnji dan, 13. februar

Na današnji dan, 13. februar

N1 Info pre 19 minuta
Ko je Sokin? Podržao ih Morgan Stanley, a sada grade tim u Srbiji

Ko je Sokin? Podržao ih Morgan Stanley, a sada grade tim u Srbiji

Bloomberg Adria pre 19 minuta
Saobraćajna policija od danas sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja

Saobraćajna policija od danas sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja

RTV pre 9 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Fedorov ukrajinskim saveznicima: Pošaljite nam PVO rakete PAC-3; Zaharova: Kijev i EU ne žele pravedan mir

UKRAJINSKA KRIZA: Fedorov ukrajinskim saveznicima: Pošaljite nam PVO rakete PAC-3; Zaharova: Kijev i EU ne žele pravedan mir

RTV pre 14 minuta
Minhenske strepnje o razlazu SAD i EU

Minhenske strepnje o razlazu SAD i EU

Bloomberg Adria pre 4 minuta