Kako će raditi pijace za predstojeće praznike

Preduzeće "Beogradske pijace" saopštilo je danas da će radno vreme pijaca u glavnom gradu, tokom predstojećeg Dana državnosti, 15, 16. i 17 februara, biti uobičajeno.

Zelene pijace radiće od šest do 19 časova, beogradski buvljak Miljakovac od osam do 20 časova, izuzev u ponedeljak 16. februara. Pijaca cveća "Krnjača" radiće od osam do 19 časova, pijaca "Palilula" od sedam do 21 sat, dok će se prodaja robe iz vozila na pijaci "Dušanovac" sprovoditi od 19 do šest časova. Garaže pijaca "Palilula" i "Merkator" radiće od 00 do 24 časa, a "Zeleni venac" od šest do 21 sat, navedeno je u saopštenju. Parking pijace "Zemun" i "Smederevski