(Video) Topić debitovao u NBA ligi: Ovacije za mladog košarkaša koji je pobedio rak

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
(Video) Topić debitovao u NBA ligi: Ovacije za mladog košarkaša koji je pobedio rak

Košarkaši Oklahome poraženi su od Milvokija pred domaćom publikom 110:93, ali je u prvom planu bio povratak na teren srpskog košarkaša Nikole Topića (20), koji je debitovao u NBA ligi nakon borbe sa teškom bolešću.

Mladi plejmejker nije igrao ove sezone pošto mu je dijagnostikovan rak testisa, a prethodno je propustio i čitavu prvu sezonu zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenata kolena. Kao 12. pik na draftu 2024. godine, Topić je ušao u igru krajem prve četvrtine i dočekan je gromoglasnim aplauzom. Loud City shows love to Nikola Topić as he checks in for his NBA debut 👏💙 pic.twitter.com/8R8vM2n1SE — OKC THUNDER (@okcthunder) February 13, 2026 Svoje prve NBA poene postigao
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Trener Oklahome Dejnjo: Presrećan sam zbog Topića, pred njim je dug put

Trener Oklahome Dejnjo: Presrećan sam zbog Topića, pred njim je dug put

RTS pre 13 minuta
(VIDEO) Ovacije za Nikolu Topića na NBA debiju u dresu Oklahome

(VIDEO) Ovacije za Nikolu Topića na NBA debiju u dresu Oklahome

Danas pre 14 minuta
Topićev saigrač vrlo emotivno govorio o Nikoli: "Borio se za život..."

Topićev saigrač vrlo emotivno govorio o Nikoli: "Borio se za život..."

Telegraf pre 8 minuta
Nikola Topić odigrao prvi NBA meč nakon borbe sa rakom testisa

Nikola Topić odigrao prvi NBA meč nakon borbe sa rakom testisa

Insajder pre 1 sat
Nikola Topić debitovao u NBA ligi i upisao prve poene

Nikola Topić debitovao u NBA ligi i upisao prve poene

Danas pre 1 sat
Momenat za ovacije - Nikola Topić konačno debitovao u NBA ligi! (VIDEO)

Momenat za ovacije - Nikola Topić konačno debitovao u NBA ligi! (VIDEO)

RTV pre 1 sat
Nikola Topić debitovao u NBA ligi i upisao prve poene

Nikola Topić debitovao u NBA ligi i upisao prve poene

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBATwitterNikola Topić

Sport, najnovije vesti »

Rade piše: Šta bi jutjuber Čima rekao o Monekeovoj odbrani?

Rade piše: Šta bi jutjuber Čima rekao o Monekeovoj odbrani?

Sport klub pre 9 minuta
Kecmanović u četvrtfinalu Dalasa

Kecmanović u četvrtfinalu Dalasa

RTV pre 13 minuta
Trener Oklahome Dejnjo: Presrećan sam zbog Topića, pred njim je dug put

Trener Oklahome Dejnjo: Presrećan sam zbog Topića, pred njim je dug put

RTS pre 13 minuta
Karlik sve iznenadio: Misteriozna poruka pleja Partizana sve zbunila!

Karlik sve iznenadio: Misteriozna poruka pleja Partizana sve zbunila!

Hot sport pre 3 minuta
Nema karata za Kup Koraća uprkos najavi KSS-a o početku prodaje

Nema karata za Kup Koraća uprkos najavi KSS-a o početku prodaje

Naissus info pre 13 minuta