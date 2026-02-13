(Video) Topić debitovao u NBA ligi: Ovacije za mladog košarkaša koji je pobedio rak

Košarkaši Oklahome poraženi su od Milvokija pred domaćom publikom 110:93, ali je u prvom planu bio povratak na teren srpskog košarkaša Nikole Topića (20), koji je debitovao u NBA ligi nakon borbe sa teškom bolešću.

Mladi plejmejker nije igrao ove sezone pošto mu je dijagnostikovan rak testisa, a prethodno je propustio i čitavu prvu sezonu zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenata kolena. Kao 12. pik na draftu 2024. godine, Topić je ušao u igru krajem prve četvrtine i dočekan je gromoglasnim aplauzom. Loud City shows love to Nikola Topić as he checks in for his NBA debut 👏💙 pic.twitter.com/8R8vM2n1SE — OKC THUNDER (@okcthunder) February 13, 2026 Svoje prve NBA poene postigao