Fenerbahče odigrao za Zvezdu, pobeda nad Panatinaikosom posle triler završnice

RTS pre 38 minuta
Košarkaši Fenerbahčea pobedili su u gostima ekipu Panatinaikosa 83:85 u utakmici 28. kola Evrolige.

Obe ekipe bile su oslabljene, a meč je obeležio Tarik Biberović, koji je već u prvoj četvrtini postigao 11 poena i najavio odlično veče. Fenerbahče je posle uvodnih deset minuta vodio 25:19. Panatinaikos je do poluvremena pojačao odbranu i preokrenuo (42:41), a u nastavku se igralo u čvrstom ritmu, uz česte promene vođstva. U neizvesnoj završnici rezultat je u poslednjem minutu bio izjednačen (78:78). Vejd Boldvin je sa linije penala doneo prednost gostima, a potom
