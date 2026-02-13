Ražnatović: Problem sa Osetkovskim će brzo biti rešen

Košarkaški menadžer Miško Ražnatović izdao je saopštenje na društvenoj mreži Iks u kojem je naveo da će problem sa suspenzijom Dilana osetkovskog biti brzo rešen.

Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski suspendovan je i do kraja godine i neće biti u mogućnosti da nastupa za crno-bele. Španska antidoping agencija 5.6.2025. godine u predmetu CSA 4/24 donela je odluku da se postupak protiv Dilana Osetkovskog obustavlja. "Od tog trenutka pa sve do danas ni igrač, ni njegov španski branilac nisu imali nikakav kontakt sa predmetom niti dobili bilo kakav dokument, te su potpuno bez ikakvog saznanja da je ponovo pokrenut postupak. Samim