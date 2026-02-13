Trener Oklahome: "Ovo je veliko dostignuće za Nikolu"

Trener Oklahome Mark Degnolt govorio je o povratku Nikole Topića na teren i njegovom debiju za prvi tim Tandera.

Mladi srpski košarkaš je prethodno odigrao dve utakmice u G ligi za Oklahoma siti blu. "Presrećan sam zbog njega. Prošao je kroz ogromne probleme u poslednjih nekoliko godina. On je mlad momak koji samo želi da igra košarku, a to mu je više puta bilo oduzeto. Ovo što je večeras izašao na teren je veliko dostignuće", nije krio emocije Degnolt. Jako izazovan period je iza Topića i njegove porodice. "Ne mogu a da ne pomislim na njegovu porodicu. Imam i sam malu decu i