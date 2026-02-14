Evo šta je rekao vozač šlepera posle sudara u kom je poginula teniserka Tatjana Jecmenica: "Sekunde su bile u pitanju, njihov auto je išao direktno na njega"

Blic pre 1 sat
Evo šta je rekao vozač šlepera posle sudara u kom je poginula teniserka Tatjana Jecmenica: "Sekunde su bile u pitanju, njihov…

Ječmenica je bila poznata po svojim uspešnim rezultatima u svetskom tenisu, ostvarila je najbolji plasman na WTA listi 1996. godine.

Nakon profesionalne karijere posvetila se trenerskom poslu i bila je značajna figura u srpskom tenisu. Tatjana Ječmenica, bivša teniserka, izgubila je život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak veče kod petlje Orlovača, a lekari se bore za život njenog supruga Darka Jevtića. U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je vozilo bivše srpske teniserke i šleper. Za domaće medije, oglasio se D.K, vlasnik firme "Autoskok", čiji je vozač upravljao šleperom koji je
