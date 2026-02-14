Startovao NBA Ol-star vikend: Tim Vinsa Kartera najbolji među zvezdama u usponu

Tim mladih košarkaških nada, koji je sastavio legendarni Vins Karter, osvojio je turnir namenjen najperspektivnijim igračima NBA lige.

U finalu su savladali ekipu koju je odabrao Karmelo Entoni (25:24) i tako na najbolji način otvorili Ol-star vikend. Jubilarni, 75. NBA Ol-star održava se u Los Anđeles, koji je po sedmi put domaćin najvećeg košarkaškog spektakla na svetu. Već prvi dan nagovestio je uzbudljiv program i mnogo atraktivnih poteza. Novi sistem takmičenja Nekadašnji duel rukija i igrača druge godine zamenjen je turnirskim formatom. Četiri NBA legende biraju svoje timove od