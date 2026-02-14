Kurir otkriva detalje! Poslednje informacije o stanju Darka Jevtića! Lekari mu se bore za život nakon jezive nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica!

Kurir pre 23 minuta
Kurir otkriva detalje! Poslednje informacije o stanju Darka Jevtića! Lekari mu se bore za život nakon jezive nesreće u kojoj…

Nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći koja se u petak uveče dogodila na obilaznici kod Beograda.

Njenom suprugu, Darku Jevtiću, koji je bio sa njom u automobolu, lekari se još uvek bore za život. On se još uvek nalazi u jedinici intenzivne nege i njegovo stanje je i dalje ozbiljno, potvrđeno je za Kurir. Prema informacijama pacijent je primljen u životno ugroženom stanju i odmah je priključen na aparate za mehaničku ventilaciju. Lekari su utvrdili da ima krvarenje u predelu mozga na desnoj strani, ali za sada nema potrebe za hitnom operacijom. Njegovo stanje
saobraćajna nesrećadarko jevtictatjana jecmenica

