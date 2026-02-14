Napravićemo naš ambijent u Pančevu

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković veruje da će njegov tim kao i na prethodnom gostovanju, imati veću podršku od domaćina

Šampion Srbije ulazi u, čini se, najteži period u sezoni jer će u kratkom roku odigrati tri teške utakmice, od kojih može da prilično zavisi ishod takmičarske godine. Prvi, na papiru najlakši okršaj za izabranike Dejana Stankovića, uslediće danas u Pančevu protiv Železničara. Posle gostovanja hitu prvenstva i kandidatu za plasman na evropsku scenu, Crvenu zvezdu očekuje dvomeč sa Lilom u Ligi Evrope, između je i 178. večiti derbi sa Partizanom. – Železničar je