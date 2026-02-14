Potop: Svi podneli ostavke u Napretku!

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Nikola Stamenić
Potop: Svi podneli ostavke u Napretku!
Novi poraz Napretka i nove ostavke. Ko zna koji put dao je ostavku predsednik Miloš Nenezić, a sada je to učinila i kompletna uprava. Posle 2:4 protiv Radničkog iz Niša u Kruševcu, želi da ode i šef stručnog štaba Nikola Drinčić. Saopštenje kluba objavljeno je na sajtu Napretka i prenosimo ga u celosti: „Poraz od Radničkog, nakon koga je, iako matematički šansa i dalje postoji, po svemu sudeći, jasno da ćemo u narednoj sezoni igrati u Prvoj ligi, uslovio je brojne
Talas ostavki zapljusnuo Napredak: Klub napustili predsednik, trener i kompletna uprava!

Hot sport pre 1 sat
Stojaković posle pobede Partizana: Sve se radi za tri boda – nisam zadovoljan

Sputnik pre 1 sat
Talas ostavki u Napretku posle poraza od Radničkog

RTS pre 2 sata
„Grobari“ teraju Stojakovića: Burno na tribinama nakon rušenja Spartaka!

Hot sport pre 2 sata
Spartak bez bodova u Humskoj, Trajković ublažio poraz

Subotica.com pre 3 sata
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Železničar u Super ligi Srbije

Radio sto plus pre 2 sata
Zvezda se uigravala za Lil: Kostov blistao i u Pančevu

Sport klub pre 2 sata
Fenomenalni Domen Prevc osvojio zlato na Olimpijskim igrama: „Kao da sam u bioskopu i gledam sebe…“

Danas pre 34 minuta
Lil u lošem raspoloženju dočekuje Zvezdu: I na šestom vezanom meču su bez pobede u domaćem prvenstvu

Danas pre 24 minuta
Stanković zadovoljan rezultatom, ali ne i igrom: „Dosta neiznuđenih grešaka, da smo donosili bolje odluke, možda bismo imali…

Danas pre 2 sata
Neverovatan preokret Vojvodine u Beogradu

Danas pre 2 sata
Nenad Stojaković posle pobede Partizana nad Spartakom o skandiranju sa tribina protiv njega

Danas pre 3 sata