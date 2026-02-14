Potop: Svi podneli ostavke u Napretku!

Novi poraz Napretka i nove ostavke. Ko zna koji put dao je ostavku predsednik Miloš Nenezić, a sada je to učinila i kompletna uprava. Posle 2:4 protiv Radničkog iz Niša u Kruševcu, želi da ode i šef stručnog štaba Nikola Drinčić. Saopštenje kluba objavljeno je na sajtu Napretka i prenosimo ga u celosti: „Poraz od Radničkog, nakon koga je, iako matematički šansa i dalje postoji, po svemu sudeći, jasno da ćemo u narednoj sezoni igrati u Prvoj ligi, uslovio je brojne