Stojaković posle pobede Partizana: Sve se radi za tri boda – nisam zadovoljan

Nenad Stojaković, bio je do nedavno na izlaznim vratima Partizana, ali je ipak zadržao mesto trenera, a posle pobede protiv Spartaka istakao je da situacija nije laka, ali da je najvažnije da su crno-beli upisali pobedu protiv Subotičana.

Fudbaleri Partizana savladali su Spartak iz Subotice rezultatom 2:1, a prve utiske posle pobede izneo je i Nenad Stojaković koji se suočima i sa povicima sa tribina kada su mu navijači poručili da bi trebalo da ode. „Hvala navijačima, došli su u velikom broju da nas podrže. Psihološki momenat utakmice bio je mnogo zahtevan, imali smo potpunu kontrolu 60 minuta i u želji da sačuvamo sve što imamo, uspeli da odbranimo tri boda. Sve se u sportu radi za tri boda,