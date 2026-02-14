Antizvezda, neprimetna ikona, dosadnjaković, GOAT

Velike priče pre 15 minuta  |  Piše Vladimir Novaković
Antizvezda, neprimetna ikona, dosadnjaković, GOAT

James Milner, novi rekorder Premijer lige, bio je prototipni igrač pedesetih u eri novih razmaženih zvezda

Kada je oktobra 2002. Wayne Rooney dao gol Davidu Seamanu i prekinuo Arsenalovu nepobedivost dugu 30 utakmica bili smo iznenađeni zbog okolnosti – igrao se 90. minut, a Tobdžije, aktuelni šampioni Premier lige, nisu popuštali u završnicama – ali nikoga nije iznenadilo što je strelac bio najnoviji biser Evertonove škole. Karamele, ne tako davno jedan od tri najbolja kluba u zemlji, tih godina su izlaz iz decenijske agonije pokušavale da pronađu otkrivanjem čudesnih
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Okršaj lučanaca i bačkotolčana u superligi Srbije: „Lavovi“ žele da se umešaju u borbu za plej-of

Okršaj lučanaca i bačkotolčana u superligi Srbije: „Lavovi“ žele da se umešaju u borbu za plej-of

Dnevnik pre 4 sati
Tomas Frank smenjen, Hrvat privremeno preuzima klupu Totenhema

Tomas Frank smenjen, Hrvat privremeno preuzima klupu Totenhema

Danas pre 11 sati
Praksa kaže - bili su to uvek trening mečevi "za bodove"! Samo neka akteri "čuvaju noge"!

Praksa kaže - bili su to uvek trening mečevi "za bodove"! Samo neka akteri "čuvaju noge"!

Plus online pre 1 dan
Bivši reprezentativac Srbije se vratio u Španiju

Bivši reprezentativac Srbije se vratio u Španiju

B92 pre 1 dan
Evo koliko je novca zaradila Crvena zvezda od Lige šampiona, UEFA objavila sve!

Evo koliko je novca zaradila Crvena zvezda od Lige šampiona, UEFA objavila sve!

Telegraf pre 1 dan
Kad je teško - Luka Modrić: Milan se namučio protiv fenjeraša

Kad je teško - Luka Modrić: Milan se namučio protiv fenjeraša

Kurir pre 5 sati
Osasuna preživela u Elćeu

Osasuna preživela u Elćeu

Sportske.net pre 6 sati

Ključne reči

FudbalPremijer ligaliverpoolmanchester city

Sport, najnovije vesti »

Antizvezda, neprimetna ikona, dosadnjaković, GOAT

Antizvezda, neprimetna ikona, dosadnjaković, GOAT

Velike priče pre 15 minuta
Zvezda na nezgodnom gostovanju! Crveno-beli igraju protiv najprijatnijeg iznenađenja ove sezone! Evo gde i kada možete gledati…

Zvezda na nezgodnom gostovanju! Crveno-beli igraju protiv najprijatnijeg iznenađenja ove sezone! Evo gde i kada možete gledati utakmicu

Kurir pre 1 minut
Partizan sateran uza zid i mora da pobedi! Crno-beli su favoriti u Humskoj, evo gde i kada možete gledati utakmicu 23. kola

Partizan sateran uza zid i mora da pobedi! Crno-beli su favoriti u Humskoj, evo gde i kada možete gledati utakmicu 23. kola

Kurir pre 25 minuta
Subotičani stižu u Humsku, Partizan je apsolutni favorit! Pogledajte kakve su kvote pred današnju utakmicu!

Subotičani stižu u Humsku, Partizan je apsolutni favorit! Pogledajte kakve su kvote pred današnju utakmicu!

Kurir pre 1 sat
Rukometaši Jugovića posle Šapčana dočekuju Kragujevčane u nedelju (19): vreme za prolećne bodove u prvenstvu

Rukometaši Jugovića posle Šapčana dočekuju Kragujevčane u nedelju (19): vreme za prolećne bodove u prvenstvu

Dnevnik pre 4 sati